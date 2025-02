Com o tempo, nós vamos aprendendo a apreciar certas coisas, e deixando de lado outras que já não importam mais para nós. Ao passar do tempo, nós vemos que precisamos de amores e cafés quentes... Na verdade, com ao passar do tempo que vamos amadurecendo nós vemos que precisamos de apenas coisas leves, tranquilas e que não tirem a nossa paz. Nós vamos percebendo que deveríamos apreciar mais a nossa família, cafés gelados, e a nossa solicitação, sem ao menos se importar com outras coisas. Pois quando nós somos jovens, nós pensamos que é necessário viver muitos amores, e aproveitar cafés quentes, para combinar que nem ele, já que os frios não é de tão serventia, mas na verdade, isso não é verdade, a gente de fato precisa aproveitar cafés e amores, mas vai depender de muito como estão as nossas estações, pois mas, na verdade, ainda somos jovens mas, um pouco mais maduros. E com isso se veem novas perspectivas de vida ou um novo estilo, pois a vida é feita de ciclos, e, óbvio, chegou o momento de apreciar esse de agora. Pois cafés gelados e a solidão é uma combinação perfeita de como se sentir conectado com si mesmo, sem precisar de algo ou alguém.