Futebol: de campo e de salão (futsal)

Modalidades esportivas locais que se destacaram e movimentaram a população das duas localidades. Em Acarape o futebol de Campo se estabeleceu através da inciativa de gerações que nos antecederam e criaram a Sociedade Esportiva de Acarape. Destaque para alguns dos membros fundadores e participantes ativos nos jogos: Dário Franco de Castro, José Alberto Pontes Lima, Odorico Pessoa Monte, Ricardo Ferreira de Castro, Zé Monte, Mesquita Aires, José Guilherme Filho, Francisco Rocha Ramos, Luís Monteiro e outros contemporâneos. As partidas aconteciam aos domingos com a animação da torcida acarapense que se divertia animadamente.

Já o futebol de Salão teve tempos gloriosos na cidade de Redenção nas décadas de sessenta e setenta. No início os jogos aconteciam na precária quadra, com piso de barro, do Grupo Escolar Adolfo Ferreira. O sucesso das disputas dos jogos despertou a atenção da prefeitura, e foi construída uma quadra esportiva ao lado da Matriz. Depois foi aperfeiçoada com arquibancadas e cobertura de estrutura metálica construída por Manoel Coca-cola (in memoriam), um redencense e grande incentivador do futebol. Nessa época participavam os times: Alto Esporte, Dragão, Redentora, Rosal da Liberdade, Triunfo e outros. Os campeonatos aconteciam em noites diante do forte empenho dos jogadores e das animadas e rivalíssimas torcidas.

Em seguida ocorriam as comemorações da equipe campeã. Podemos citar alguns participantes daquela época, alguns de Redenção e outros de Acarape: Geraldo Correia, Mário do Janga, Hermano José, Adalberto Filho, Hélio Ferreira, Beto Bonfim, Tibúrcio, Eduardo Abreu, Assis Holanda, Adolfo Ferreira, Chico Monte, José Monte, Antônio Monte, Chiquinho Cavalcante, Zezinho Cavalcante, Henrique Bessa, Padreco, João Cristino, Dário e outros. Paulo Tinoco era o juiz, mas em alguns jogos era contratado juiz de Fortaleza. Eram noites intensas!

Embora sem aquela empolgação das noites que movia toda a cidade, a equipe de futsal de Redenção continua participando do campeonato intermunicipal.