Ainda estamos aqui

As últimas imagens de "Ainda estou aqui" costumam se confundir com uma plateia comovida e silenciosa. A experiência de ver o filme é única. A um só tempo, individual, coletiva e reverente. O que desperta tal sentimento?

São muitas as razões para aplaudir o filme de Walter Salles. O tema do trauma político nacional tem um sentido universal. Rubens Paiva expressa um caso brasileiro de tortura e morte durante a ditadura. Alexei Navalni, dissidente político russo, morto sob circunstâncias obscuras em 2024, foi reverenciado por mais de mil pessoas em 16 de fevereiro deste ano por ocasião do aniversário de sua morte.

É oportuna a forma escolhida para abordar o tema: a vida de uma família antes e depois da tragédia do assassinato de sua principal figura. A reconstrução através de imagens de luz e alegria, sombra e tristeza expressam um tratamento preciso de imagens onde se misturam flashbacks e cenas do contexto político. Sobre dessas duas realidades, paira a busca incessante da verdade que tem na figura de Eunice Paiva sua âncora. O drama pessoal se mescla, assim, com o contexto político ditatorial, entrelaçando os diferentes níveis de aproximação à realidade.

Outro destaque da obra é a economia de gestos e a inexistência de recursos e efeitos apelativos visível na controlada dor de Eunice e dos seus; nos gritos nos porões da ditadura; e, nos rastros de sangue que se procura expurgar pela lavagem do chão. Imagens grotescas são explícitas apenas nos personagens caricaturescos que levam Rubens Paiva preso para nunca mais voltar. O entrelaçamento entre o dito e o não dito, resulta em uma trama precisa, real e infinitamente triste.

A família, que não perde a capacidade sorrir mesmo em meio a tal adversidade, é o grande esteio da sobrevivência e superação. É exemplo de uma fé na vida que sequer os grilhões de uma ditadura torturante podem conter.

Contrapondo-se aos avanços de um crescente totalitarismo no Brasil e no mundo, a arte é a resposta singular de que, apesar de tudo, como Eunice e sua família, ainda estamos aqui. Venham ou não os Oscars, o filme já venceu! n