STF julga dispositivos do ICMS inconstitucionais

Foi encerrado no último dia 14/2, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.616 (ADI 7.616), na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual 18.665/2023, que regula o ICMS no Ceará.

Principal tributo administrado pelo Estado, o ICMS consiste na principal fonte de arrecadação, havendo sido arrecadados mais de R$ 20 bilhões de reais a título do Imposto em 2024, aumento de aproximadamente 13,5% em relação a 2023, segundo o Boletim de Arrecadação disponibilizado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ-CE).

Assim, facilmente se verifica que o ICMS tem sido a principal ferramenta utilizada pelo Estado em sua sanha arrecadatória. Nesse sentido é que foi aprovada a Lei Estadual 18.665/2023. Fruto de Mensagem enviada pelo Governador do Estado em 19 de dezembro de 2023, a referida lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará em tempo recorde, durante o período natalino, e publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de dezembro daquele ano.

A assombrosa eficiência trouxe modificações na cobrança e fiscalização do ICMS, como: aumento da alíquota do ICMS de 18% para 20%; delegação de matérias reservadas à lei ou lei complementar nacional para o Poder Executivo Estadual; bem como instituiu diversas sanções políticas para cobrança de tributos, como interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias e cancelamento de CGF.

A discussão rapidamente chegou ao STF, o qual, por unanimidade, acatou parcialmente a ADI 7.616 e julgou inconstitucionais dispositivos que contrariam entendimentos firmados pela Suprema Corte em sede de Repercussão Geral, como a impossibilidade de cobrança do ICMS em regime de antecipação, a criação de hipóteses não prescritas no Código Tributário Nacional (CTN) para responsabilização dos sócios por débitos das empresas, bem como o afastamento de dispositivos do CTN por lei estadual.

Destaca-se que o Estado ainda pode recorrer da decisão, visando a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material. n