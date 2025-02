Mas é carnaval!

A festa vai começar. Quer dizer, já começou. Tem som de repique e tamborim, tem retalhos de cetim em todo lugar. Tem gente gastando tudo em fantasia!

Quando criança, além da fantasia, mamãe me dava direito a rímel nos olhos e ao batom vermelho, mas a melhor parte era acordar cedinho para ser maquiada por ela. - Olha para cima, minha filha. E, lá estava eu, ainda menina, mas já enjoando das bonecas, com um rabo de cavalo preso de lado, os olhos pintados, a boca vermelha, a alma cheia de sonhos, na expectativa de viver uma grande alegria no parquinho da escola. Pena que era apenas um dia. Mas eu tinha sorte. Na minha família, o carnaval se estendia.

Adorávamos assistir às escolas de samba com vovô Hugo e vovó Margarida. Os netos precisavam assegurar a interpretação do mestre-sala para que a vovó realizasse sua apresentação de porta-bandeira, de uma maneira bastante singela. Utilizávamos um cabo de vassoura e uma toalha para confeccionar a bandeira.

O nosso coração era verde e rosa. Ansiávamos pela apresentação da Mangueira na Sapucaí. Lá vinha ela: "É carnaval, é a doce ilusão, é promessa de vida no meu coração." Foi em 1992. Aos 10 anos, pus em palavras, através desse verso, o que já havia experimentado no decorrer da minha pequena existência. Um coraçãozinho, por vezes, tão inquieto, já podia acreditar que existia, sim, na vida, uma doce ilusão: o carnaval.

Como questionou Gonzaguinha: "O que é a vida? Ela é maravida ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento?"

A vida é luta e prazer. A vida é um mistério profundo. E, para viver, plenamente, é preciso muita coragem e um bocado de fantasia. O que seria da moça feia, sem acreditar, mesmo que por um breve instante, que a banda tocava para ela? Ou do velho fraco se não pudesse pensar que ainda era moço para sair no terraço e dançar?

É carnaval! Ponha a sua fantasia ou apenas fantasie. Sonhar é imprescindível para a nossa sobrevivência. Os devaneios salvam! Deixa o dia raiar. Amanhã, tudo volta ao normal. Que pena! O meu desejo é que não esperemos o ano que vem para o próximo carnaval.