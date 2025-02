Redenção: Patronato Pio XI

Em terreno doado pelo casal Sr. Gaudioso Bezerra Lima e Sra. Maria Araripe Lima, foi fundada a instituição de Beneficência em 12 de maio de 1950 e inaugurada em 12 de julho de 1953 como Patronato Pio XI, sob a direção das Filhas do Sagrado Coração Imaculado de Maria. Nesse dia estavam presentes Dom Antônio de Almeida Lustosa, sacerdotes do Clero cearense e autoridades locais. Principal objetivo seria a educação e amparo de crianças do município com destaque para a religião católica.

No início sob a coordenação das freiras que eram mantidas pelo estado, prefeitura e doações feitas por famílias mais abastadas cujas filhas faziam parte do corpo de alunas daquela instituição. Meninas de toda região, em maior número de Redenção e Acarape, algumas internas, outras semi-internas e grande parte externas. Algumas de Acarape eram internas, e outras eram externas no período da manhã. Éramos conduzidas em um caminhão pertencente à Usina de Açucar de Acarape, que nos concedia o transporte com motorista. Todas na carroceria, era uma farra. E nós estávamos preparadas e afiadas para a rivalidade que infantilmente acontecia entre alunas acarapenses e redencenses. A maioria dessas, da disputa de outrora, se tornaram nossas amigas e hoje até rimos daquela época de controvérsias e bate-bocas infantis. Em boa localização, no lado direito bem próximo à entrada de Redenção, ainda está o prédio, hoje descaracterizado, e com outra função. Era dividido em salas de aula, clausuras, quartos, refeitório, diretoria, uma capela, salas destinadas a outros objetivos e no centro um pátio ajardinado. Todo espaço e demais compartimentos eram bem limpos e organizados, como é de praxe o zelo de religiosos que dirigem esses locais. Foi um centro de destaque regional que muito contribuiu para o desenvolvimento educacional, cultural e social das alunas que por ali passaram e desfrutaram da convivência e aprendizado que vinha daquela Congregação. Relembrando algumas freiras com quem convivemos: Irmã Henriqueta, Irmã Betânia, Irmã Regina, Irmã dos Prazeres e a mais popular, Irmã Lucinda. Pequenina, apressada e eficiente. Nas nossas lembranças permanecem o bom e proveitoso tempo onde fomos também protagonistas.