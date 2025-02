Emanuel Furtado: Tua cantiga

É inquestionável que um dos maiores compositores da MPB é Chico Buarque. Vencedor do Prêmio Camões, pelo conjunto de sua obra, seja em suas músicas, dramaturgias, bem como nos livros, pensando eu ser o de maior primor, "Leite Derramado". Do Alto de seus 80 anos, continua produzindo, sendo o título deste artigo uma das últimas músicas que lançou. Conseguiu gerar polêmica entre alguns críticos, mormente da ala feminina, por entenderem existir algo de misógino na composição. Mas a obra literária, seja musicada, ou não, é uma ficção externada pelo autor. Quantas vezes Chico não compôs como se mulher fosse ("Folhetim", "O meu amor" e tantas outras)?

O que Chico tenta passar em "Tua cantiga" é o estado de absoluta paixão (cuja origem vem de passio, do latim, sofrimento) em que se encontra o letrista em relação a sua amante. Tem consciência de sua condição de ser "o outro" e diz à amante que, se seu vigia se alvoroçar e a conduzir para longe, basta que a amada sopre seu nome que, com seu perfume, o atrairá para salvá-la. Chama o rival de desalmado que faz sua musa chorar e diz que o só lançar de um lenço o fará resgatá-la. Até aí a crítica tolera o letrista, mas quando ele diz que, se o capricho de sua amada exigir, ele prontamente largará mulher e filhos e, como se não bastasse, passará a servi-la genuflexo, a insurgência do gênero acima mencionado se efetiva.

Ora, já se disse que a paixão cega, e, ao gerar sofrimento, a forma que o letrista encontra para ter em plenitude sua amada é deixando mulher e filhos, ainda que seja um capricho de sua amante, para só assim viver em plenitude esse tórrido e arrebatador sentimento, do qual ninguém está imune. A paixão leva a condutas servis e desmedidas, as quais demonstra o letrista ao dizer que "na nossa casa serás rainha serás cruel, talvez, vais fazer manha, me aperrear e eu, sempre mais feliz". Pisará em plumas para não fazer barulho e docemente despertar sua amante.

Chico transita por todos os flancos da condição humana, do malandro ao voyeur de Renata Maria ao mar, do boêmio ao politizado, tendo sido certeiro ao descrever a condição de um homem totalmente apaixonado, em "Tua cantiga", assim como, "Apesar de Você", está mantida nossa democracia, com a constante vigilância e exemplar punição para os que contra ela atentam.