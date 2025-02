Fátima Queiroz: Barracas da Praia do Futuro, Patrimônio Cultural do Brasil 

A lei reconhece que as barracas e os barraqueiros expressam a cultura do povo cearense, brasileiro, que une gastronomia, artesanato, música, humor e expressões folclóricas, numa vitrine turística para o mundo.

A história das barracas da Praia do Futuro iniciou na década de 60, ganhou força em 70, mas nas décadas de 80 e 90 mostraram como o cearense da capital gosta de ir à praia. Foi na década de 80 que surgiu também a Quinta do Caranguejo, hoje uma tradição de família, que saiu do fundo das casas, foi para a praia aos finais de semana e enfim, encontrou um dia para chamar de seu.

As barracas da Praia do Futuro se tornaram referência de lazer local, do povo de Fortaleza, do Ceará, transmitido há mais de seis décadas, de geração em geração, até conquistar o Brasil e se tornar um dos destinos mais procurados entre os turistas brasileiros.

As barracas cresceram, se modernizaram, claro, o mundo pede mudanças, mas os barraqueiros também continuaram sua tradição, suas receitas e seu amor pela praia e pelo ofício, passando de pai para filho.

Este reconhecimento não somente das barracas, mas também da atividade desempenhada pelos barraqueiros, muito nos honra, mas acima de tudo, nos movimenta, nos faz querer melhorar não apenas o destino turístico, mas o entorno, as pessoas da comunidade, atraindo investimentos públicos e privados para transformar esta região da cidade em modelo de sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, a cultura e o lazer que nosso povo tanto ama.

Reconhecer não significa que não seja necessário ordenar, que temos uma “carta branca” para fazer o que quisermos, ao contrário, o reconhecimento nos responsabiliza ainda mais na busca de um regramento, não apenas das barracas, mas de todo o entorno, das políticas públicas, das demais atividades desempenhadas em função das barracas e do turismo que elas atraem.

Por fim, lei federal 15.092 sancionada pelo presidente Lula reconhece o que de fato há muito tempo já é: uma cultura do nosso povo, que precisa ser preservada. Afinal, não é só sobre negócios, é sobre emprego e renda, dignidade dos trabalhadores e de suas famílias. É sobre o nome deste lugar ganhar o mundo, é sobre nosso jeito único de viver a praia, no conforto de um dia inteirinho de lazer, descanso e contemplação, numa barraca da Praia do Futuro!