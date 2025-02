Wandemberg Almeida: Brasil e a taxa sobre o aço: desafio ou oportunidade?

Foto: Arquivo Pessoal Wandemberg Almeida. Economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará.

A decisão do governo Trump de impor uma taxa de 25% sobre as importações de aço e alumínio é um duro golpe para a economia brasileira, especialmente para os estados exportadores como o Ceará. No entanto, essa medida protecionista também pode servir como um alerta para que o Brasil diversifique seus mercados e fortaleça seu setor interno.

A história do Brasil no setor siderúrgico sempre foi marcada por sua capacidade de exportação. No entanto, ao concentrar grande parte de suas vendas para os Estados Unidos, o país se coloca em uma posição vulnerável. A solução não está apenas em contestar a medida de Trump, mas em ampliar horizontes comerciais e investir em mercados emergentes, como Ásia e Oriente Médio.

Entretanto, os impactos negativos não podem ser ignorados. A imposição dessa taxa pode levar à redução da produção no Brasil, o que afeta diretamente a indústria e pode provocar demissões. Além disso, a queda nas exportações pode gerar um desequilíbrio na balança comercial, prejudicando o crescimento econômico nacional.

Diante desse cenário, o Brasil deve considerar a chamada "lei da reciprocidade", impondo taxas sobre produtos americanos que são fortemente consumidos no país. Essa estratégia pode servir como um contrapeso e como um sinal de que o Brasil não aceitará passivamente medidas que prejudiquem sua economia.

O Brasil precisa adotar uma postura mais firme e proativa no cenário global. A política protecionista dos Estados Unidos não é novidade e continuará sendo um desafio, mas cabe ao Brasil se posicionar como um grande fornecedor de aço e alumínio, mantendo boas relações comerciais e demonstrando sua relevância no setor. Essa é uma chance de transformar um obstáculo em uma possibilidade de crescimento e expansão.

Em resumo, apesar do impacto negativo imediato, o Brasil pode sair fortalecido dessa situação se adotar estratégias inteligentes e diversificar seus mercados. O momento exige planejamento e negociação, garantindo que a indústria siderúrgica nacional continue competitiva. A economia brasileira tem força para superar desafios e consolidar novas parcerias, garantindo seu lugar no comércio internacional sem depender exclusivamente de um único país.