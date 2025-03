Fábio Feijó: ZPE e as oportunidades em novo cenário

As recentes restrições comerciais dos EUA aos produtos chineses estão forçando empresas globais a repensarem suas cadeias de suprimentos. Com tarifas elevadas e incertezas geopolíticas, cresce a busca por novos polos de manufatura e comércio para reduzir riscos e otimizar custos.

Apesar das barreiras, a China se adapta ao diversificar parceiros, fortalecendo o consumo interno e investindo em indústrias de alto valor, como semicondutores e energia verde. Nesse contexto, o Brasil se destaca como fornecedor essencial de matérias-primas, produtos agroindustriais e componentes industriais.

O comércio Brasil-China segue em ascensão: em 2023, as exportações brasileiras para o país asiático somaram US$ 106 bilhões, um salto em relação aos US$ 65 bilhões de 2018, de acordo com o banco de dados comerciais Observatory of Economic Complexity (OEC).

Entre julho de 2023 e julho de 2024, houve um crescimento de 8,9% nas exportações brasileiras, segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Mapa (SCRI) do Governo Federal. A China mantém-se como o maior parceiro comercial do Brasil, ampliando a demanda por commodities e produtos industrializados.

Nesse cenário, a ZPE Ceará desponta como um diferencial estratégico. Localizada próxima ao Porto do Pecém, essa zona de livre comércio oferece incentivos fiscais, regulamentação simplificada e acesso logístico facilitado para Europa, EUA, América do Sul e África. Empresas que buscam evitar tarifas e diversificar a produção encontram na ZPE Ceará um ambiente favorável para expansão.

O avanço do nearshoring - realocação de produção para mercados mais próximos - também favorece a ZPE Ceará. Com tempos de trânsito reduzidos para América do Norte e Europa, setores como automotivo, eletrônico e agroindustrial ganham eficiência e segurança na cadeia de suprimentos.

Com as mudanças nas políticas comerciais entre EUA e China, a ZPE Ceará se consolida como alternativa estratégica para empresas globais que desejam expandir seus negócios de forma sustentável. As oportunidades estão abertas. O momento de investir é agora!