Pontos culturais de Acarape

Como distrito de Redenção até 15 de abril de 1987, Acarape sempre manteve uma vida cultural de distinção. As Escolas Reunidas de Acarape eram constituídas por um notável corpo de educadoras, sim, naquela época as mulheres eram as dignas mestras primárias. Iam além das matérias fundamentais, com as aulas de canto, promoviam bailados, declamação e se envolviam nas festas paroquiais; festas juninas do padroeiro, coroação de Nossa Senhora, enfim, eram pessoas dedicadas e envolvidas com a comunidade. Acarape também tinha atividades esportivas através da Sociedade Esportiva de Acarape, campo de futebol e partidas aos domingos com torcedores ativos. Famílias se visitavam e participavam ativamente da vida social e paroquial. Após as missas de domingo eram comuns encontros familiares no patamar da igreja e também na prestigiada Casa Paroquial, que era acolhedora, diante da amizade e proximidade que o vigário mantinha com os paroquianos.

Detalhe para o Salão Paroquial, prédio bonito e imponente que fica logo atrás da igreja. Ali aconteciam dramas ensaiados pela professora Gerviz Menezes de Queirós, muito bem apresentados e com rendas para a Paróquia. Também era o local onde eram passados os filmes anunciados pela radiadora paroquial, através da voz inconfundível do João Bosco (in memoriam). Essa amplificadora se destacava por uma notável seleção musical e onde eram anunciados todos os acontecimentos alegres e fúnebres. Também a radiadora do Almeida animava a cidade com músicas românticas e populares.

A Estação Ferroviária era ponto de referência e orgulho para os acarapenses. Quando o trem "Suburbano" vindo de Fortaleza, ali parava, era uma festa. Seguia depois para o Baturité, e no percurso de volta ocasionava a mesma animação nas estações.

As férias eram uma festa, quando os filhos das famílias que estudavam em Fortaleza chegavam trazendo amigos da capital, aconteciam as tertúlias, os banhos de rio e açudes. O clube local também promovia boas festas dançantes. As famílias se visitavam. As amizades eram passadas de pais pra filhos, e o melhor, uma parte permanece amiga até hoje, incentivada com a criação do Grupo de Amigas de Acarape e Redenção.