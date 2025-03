Ronaldo Martins: A importância da assistência religiosa

A assinatura do decreto de assistência religiosa pelo governador marca um passo fundamental para garantir o direito à fé e ao acolhimento espiritual dentro de hospitais, presídios, instituições de longa permanência e no sistema socioeducativo em nosso Estado.

Como ex-deputado estadual, tive a honra de ser autor da lei 14.485/2009, que assegura esse direito e reconhece a importância do trabalho realizado por voluntários que se dedicam a levar esperança e transformação para aqueles que mais precisam. A assistência religiosa é muito mais do que uma visita. Ela representa conforto para os que estão enfermos e privados de liberdade, oferecendo apoio emocional, orientação e, acima de tudo, uma nova perspectiva de vida.

Em muitos casos, esse trabalho voluntário tem sido essencial para a recuperação de pacientes acamados e para a ressocialização de egressos do sistema prisional, ajudando-os a reconstruir suas trajetórias com dignidade e valores renovados.

A fé é um instrumento poderoso de transformação, e testemunhamos diariamente o que o poder de Deus tem feito na transformação de muitas vidas. Esse tem sido o impacto positivo da presença de líderes religiosos e voluntários nos hospitais e unidades prisionais. São homens e mulheres que dedicam seu tempo e amor ao próximo, levando palavras de conforto, apoio e renovação espiritual.

Essas ações resgatam vidas, fortalecem laços familiares e mostram que a mudança é possível para todos. Com a ampliação desse direito por meio do decreto governamental, temos a oportunidade de fazer com que essa assistência chegue a ainda mais pessoas em todo o Estado. É fundamental que hospitais e unidades prisionais garantam o acesso dos voluntários, permitindo que esse trabalho continue a florescer e a impactar positivamente milhares de vidas.

Reafirmo meu compromisso de seguir defendendo essa causa, para que a fé e a solidariedade possam alcançar cada vez mais aqueles que necessitam. Que a lei 14.485/2009 e o novo decreto sejam instrumentos de transformação em todos os cantos do nosso Estado e que esse trabalho nunca pare. Nossa missão é continuar levando esperança, amor e dignidade a quem precisa, porque acreditamos no poder da fé para mudar vidas.