A saúde das crianças na estação chuvosa

Foto: arquivo pessoal Fernanda Colares

A estação chuvosa em Fortaleza sempre traz um aumento significativo de doenças respiratórias e infecciosas, especialmente entre as crianças. A combinação de alta umidade, temperaturas mais baixas e ambientes fechados cria um cenário propício para a proliferação de vírus e bactérias. Como médica pediatra e diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, reforço a importância de medidas preventivas para garantir o bem-estar dos pequenos durante esse período.

Doenças como gripes, resfriados, bronquiolites e pneumonias tornam-se mais comuns nessa época do ano. Além disso, a exposição a águas contaminadas pode levar a infecções gastrointestinais, dentre outros problemas. Para prevenir contaminações, é fundamental adotar bons hábitos de higiene, como lavar as mãos regularmente com água e sabão e manter os ambientes domésticos limpos e arejados.

A alimentação equilibrada desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico das crianças. Uma dieta rica em frutas, verduras e proteínas fornece os nutrientes necessários para combater infecções. Manter a hidratação adequada também é essencial, pois auxilia na manutenção das funções corporais e na defesa contra agentes patogênicos.

A imunização é uma ferramenta poderosa na prevenção de doenças. Certifique-se de que a caderneta do seu filho esteja atualizada com vacinas contra rotavírus, pneumonia, gripe, covid-19 e dengue. A vacinação reduz significativamente o risco de complicações e hospitalizações.

Em situações em que sintomas como febre alta persistente por mais de 48 horas, tosse intensa acompanhada de dificuldade para respirar, vômitos ou diarreia com sinais de desidratação estejam presentes, é fundamental procurar atendimento médico imediato. Esses sinais podem indicar quadros que exigem avaliação profissional para um diagnóstico preciso e a adoção das medidas adequadas de tratamento.

Com a adoção de medidas preventivas simples e o acesso a serviços de saúde é possível atravessar esse período com segurança e tranquilidade.