Foto: FCO FONTENELE Pacatuba, CE, BR 11.03.25 Açude Gavião sangrando (FCO FONTENELE/O POVO)

Uma pauta, duas vertentes. As fotos publicadas na capa do último dia 12 de março versam sobre o mesmo assunto: chuva. São fotos que sintetizam alegria e tristeza. Sentimentos conflitantes e verdadeiros de um povo que quer fazer as pazes com as águas. Que ela possa cair de mansinho tal qual é pedido na música "Súplica cearense" e que possamos confortar aqueles aos quais ela ainda traz adversidades. (Júlio Caesar)