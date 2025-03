Educação superior e o desenvolvimento de suas atividades

Cândido B.C. Neto é coordenador da Educação Superior da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Esta...

Vivemos num contexto em que a produção e a difusão do conhecimento são aspectos fundamentais para o crescimento socioeconômico de um povo, de uma região e de um país. Compete à Educação Superior o desafio de criar oportunidades de ascensão social, com impactos positivos sobre a distribuição de renda, por meio de uma educação humanista, inclusiva e libertadora. Desse modo, nas últimas décadas, a educação superior pública, principalmente a partir da expansão geo territorial e da interiorização das instituições de ensino federais e estaduais, vem expandindo a excelência no desenvolvimento de suas atividades.

Partindo de uma compreensão mais ampla da educação superior, a qual envolve não apenas o ingresso, mas também a permanência e a qualidade da formação dos estudantes, destacamos a necessidade de ampliação urgente de investimentos em infraestrutura, formação profissional e contratação de pessoal docente e técnico-administrativo, por meio de concurso público, de modo a garantir condições efetivas de acessibilidade diante da democratização, sobretudo por meio da implantação das políticas de cotas sociais, étnico-raciais e para pessoas com deficiência. Ressaltamos que faz-se necessário, investir em políticas de assistência estudantil e, especialmente, nos programas de bolsa de permanência universitária, com o objetivo de evitar a evasão, viabilizando ao aluno concluir o curso de graduação no tempo regular.

A especificidade da Educação Superior exige dos seus integrantes a constante busca do equilíbrio entre o desenvolvimento dos saberes e inovações produzidos pelas IES, fundamentado num compromisso social visando o atendimento das demandas que lhes são exigidas, tendo em vista a superação das necessidades históricas e reconhecendo ser de fundamental importância o bom desempenho em favor da nossa população.

