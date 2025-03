A rua dos gatos, como gosto de chamar, é onde você mora, onde vocês moram. Não acho que que meu amor por eles reflita no meu amor por vocês, mas é uma adorável coincidência. Eu gosto dessa rua. Eles pulam e se esgueiram pelos portões, brincam, com suas línguas ásperas se dão banho e se deitam, para descansar. Esses tempos eu só queria me tornar um deles, um gato. Tenho a sensação de que me tornei mais vulnerável, achei que poderia enfrentar as pessoas e meus sentimentos, como um gato arisco, que não se importa, apenas não deixa ninguém chegar perto, e os gatos ficam tranquilos com isso, são independentes, talvez tenham eles descoberto sua essência? Diferente de nós, seres humanos, falhos e fracos. Queria ao menos saber me controlar, mente e corpo, mas o contrário acontece, meu corpo reage ao estado danificado de minha mente e reflete isso no meu comportamento. Andei pensando também sobre bipolaridade, meu psiquiatra nunca realmente conversou comigo, as mudanças de humor, necessidade de gastar e roubar, me irritar tão facilmente quanto perdoar e esquecer. me pergunto se eu for bipolar (o que é uma doença) faria alguma diferença na minha vida, no passado. Se minhas ações do passado foram condições dessa doença, se minhas ações do passado foram o resultado de como eu sou realmente. Eu ando tão triste, ando tão feliz, cercada de pessoas mas tão sozinha. Me perco em tantas emoções e sentimentos, se embaralham e se misturam como água, sem começo ou fim, eu não sei qual é a verdade sobre mim. Não entendo porquê funciono e me sinto dessa forma. Não quero machucar ninguém com as minhas inconstâncias egoísmo e ingratidão. Resta-me sobreviver como um gato arisco.