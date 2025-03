Inteligência artificial e o valor da ideia

A IA chegou primeiro na publicidade. Suas óbvias vantagens em velocidade e qualidade na produção de imagens, textos e vídeos trouxeram de imediato ganhos de produtividade em diversos negócios, sejam agências, sejam departamentos in house. Mas a questão é que a IA suporta apenas ações curtas e subprocessos, e o pulo do gato está de fato na gestão desses ativos, no encadeamento de universos de informações, pessoas, dados, análises e tecnologias. É o ferramental, saber montar uma engenharia de prompts. O preponderante continua sendo a ideia e a sua relevância para os objetivos de comunicação do cliente. Isso é óbvio, mas nem tanto.

De acordo com um estudo recente da Harvard Business Review, referência mundial em gestão, a tecnologia de inteligência artificial disponível atualmente é mais eficaz na execução de ações curtas. O diferencial, portanto, tem sido a capacidade de gerenciar e alinhar as diversas IA disponíveis para, com menos recursos, maximizar o valor das ideias. E enquanto profissionais de marketing, precisamos ter com clareza o porquê de estarmos aqui: gerar valor para as pessoas, e por consequência, para as marcas.

Essa reengenharia que estamos vivendo otimiza tudo isso, mas em compensação tira o poder da gestão tradicional, pois fica muito mais difícil interferir no resultado final. E isso é bom. Porque quem entender isso vai sair na frente. É meio do caos é que moram as oportunidades.

Mas mais que nunca, o insight, a ideia, encadear referências e editar os inputs a partir de um briefing nos levam para uma publicidade muito mais técnica, e estranhamente mais humana. E os nossos sentidos até então ainda preferem sabores frescos aos artificiais, sejam sabores literais ou figurados. Não se pode valorar felicidade, estranheza, amor. Perguntei ao chat GPT: Qual o valor de uma ideia? Sua resposta: “O valor de uma ideia é incalculável, mas pode ser medido pelo impacto que ela gera.” Ela concorda comigo (sim, minha IA é mulher). É aquela coisa: a inteligência artificial precisa da inteligência natural para fazer sentido.