Gestão de resíduos: compromisso renovado

Ser reeleita para a presidência do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B (CPMRS/RMB) é uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade de continuar um trabalho que tem transformado a forma como lidamos com o tema em Chorozinho, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Ocara e Pacajus. Juntos, somamos 380 mil habitantes que dependem de um sistema eficiente, sustentável e socialmente justo para o descarte e reaproveitamento de resíduos.

Nos últimos anos, avançamos em diversas frentes. Fortalecemos a educação ambiental, capacitando mais de 300 profissionais para disseminar boas práticas e conscientizar a população sobre a reciclagem. Um dos nossos maiores desafios sempre foi a inclusão dos catadores na cadeia produtiva de forma digna e estruturada. Por isso, criamos mecanismos para contratação direta pelo consórcio por meio das cooperativas, garantindo condições de trabalho seguras.

Outro avanço foi a implementação de infraestrutura que fortalece a coleta seletiva na região. Entregamos quatro Centros Municipais de Reciclagem (CMRs), garantindo que os resíduos tenham o destino correto e possam ser reaproveitados. Em breve, ampliaremos a estrutura com a entrega do CMR de Maranguape. Nossa meta é colocar todos em funcionamento pleno e viabilizar a execução do plano de coleta seletiva.

A gestão dos resíduos sólidos não é apenas uma pauta ambiental. Ela está diretamente ligada à saúde pública, ao desenvolvimento econômico e à qualidade de vida. Ao investirmos na destinação correta do lixo, reduzimos impactos ambientais, prevenimos doenças, criamos oportunidades de emprego e fortalecemos a economia local. O caminho para um futuro mais sustentável passa por um esforço conjunto entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. É com essa visão que seguiremos trabalhando.

Reafirmo o compromisso de continuar lutando por avanços na gestão sustentável dos resíduos sólidos e por uma política ambiental que valorize as pessoas, proteja os recursos naturais e promova um desenvolvimento que respeite as futuras gerações.