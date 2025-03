O POVO, uma empresa com coração

Minha mãe, Anália Ribeiro, leu "O POVO" desde que se alfabetizou. O jornal diário era parte da vida dela, como o cuidado com os filhos e as tarefas do lar. Em seus últimos anos aquele era seu principal contato com o mundo exterior: dali chegavam as informações que comentava com a família, os avanços tecnológicos que tanto a admiravam, a evolução dos costumes.

Ao completar 100 anos em outubro passado, uma de suas netas sugeriu a pauta ao jornal que a homenageou com extensa reportagem:"Senhora completa 100 anos e lê jornal todos os dias". A matéria a deixou imensamente feliz. À tarde recebeu a equipe de comunicação do jornal que levou-lhe a reportagem emoldurada. Quanto carinho! Quão memorável foi para ela! Mandou pendurar a matéria emoldurada na porta de casa para que muitos a vissem!

Após breve período de enfermidade, a mamãe faleceu no último dia 22, em sua casa, cercada do afeto dos seus. Ao se fazer o cancelamento da assinatura do jornal na semana posterior, o jornal soube da sua morte e enviou um lindo buquê de flores acompanhado de mensagem de pêsames à família no dia da missa de sétimo dia.

Agradeço em nome da família a generosidade e o apreço demonstrado pelo jornal à nossa mãe. Impossível nomear todos os que se envolveram. Citando três digo obrigada a todos: Bárbara Miele que assinou a reportagem, Sérgio da equipe de relacionamento e o admirado Demitri Túlio que a presenteou também na ocasião dos 100 anos com um vídeo onde pessoalmente a cumprimentava e sobre a partida dela escreveu em sua coluna de 02 de março passado.

Obrigada, Jornal O POVO! Em tempos tão dominados exclusivamente por interesses econômicos é um alívio, um bálsamo, uma grande alegria receber desta empresa que honra o Ceará tão comoventes atenções.