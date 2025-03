Na obra "Pequeno Tratado das Grandes Virtudes", o filósofo francês André Comte-Sponville faz apanhado das mais valiosas qualidades que o ser humano pode ter, a fim de compartilhar com seus semelhantes. Se fosse publicar rol dos cem livros que devem ser lidos, diria que esse estaria em tal plêiade! Lamentavelmente, venho propor análise de uma antivirtude: a inveja.

Que terrível sentimento! Aniquila o que a sente e prejudica quem é alvo desse destrutivo torpor! Dos mais antigos textos, vê-se que irmão é capaz de causar a morte de seu fraterno, como narra a Bíblia: por inveja, Caim mata seu irmão Abel, Esaú trapaceia o irmão Jacó. Machado de Assis repete a rivalidade e inveja que envolvem a relação dos dois personagens de seu romance, de idêntico título, os fraternais Esaú e Jacó.

Em sua mais festejada obra, "Assim Falava Zaratustra", o alemão Nietzsche vai na jugular, em sua postura filosófica sobre os invejosos: "Eles te castigam por todas as tuas virtudes. Só te perdoam, do fundo de teu coração, teus erros." A inveja se espraia na família, nas "amizades" e no trabalho, neste podendo gerar perseguições de superiores a subordinados, com receio de perderem seus postos. É a discriminação por sobrequalificação.

O indivíduo se empenha ao máximo, abre mão de muitos prazeres para se qualificar pelo estudo, mas é escanteado, pois não lhe é dado sair do lugar comum, só tendo vez e espaço os que bajulam e vendem a alma a qualquer preço para chegar aos píncaros da carreira, seja no serviço público ou privado. Para galgar altos postos, entram em conluio com os "donos do poder" para em nada alterar o status quo ante.

Covardes! Ou, como diria o Cristo: "Sepulcros caiados. Limpos e brancos por fora e podres e fétidos por dentro!" O invejoso é um eterno sofredor e infeliz, mas os invejados, agarrando-se nas virtudes de Sponville, podem suplantar tal pequenez e, de cabeça erguida, vociferar: por preço, posto, ou vantagem qualquer, nunca e jamais a dignidade, hombridade e honra estarão à venda! Este é o homem livre e feliz, de quem falam o Cristo, Nietzsche e André Comte-Sponville!