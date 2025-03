O golpe surgiu por geração espontânea

Foto: Gustavo Moreno/ stf Sessão da Primeira Turma do STF

O Bolsonaro valentão que foi à primeira sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que examinava a denúncia contra ele, afinou no segundo dia, por lhe faltar coragem de enfrentar, ao vivo e em cores, a decisão do STF tornando-o réu.

Jair Bolsonaro e mais sete consorciados, entre eles cinco militares de alta patente, foram denunciados por participarem de uma organização criminosa armada, e de tentativa de golpe de Estado, segundo entendimento da Suprema Corte.

Entre os golpistas estão cinco militares de alta patente, adeptos da ditadura de 1964, quando os militares puseram fim ao regime democrático, submetendo o país a uma ditadura por longos 21 anos.

Nesse período, desgraçaram o país, cometendo os mais terríveis crimes de tortura, desaparecimentos forçados e assassinatos. Mas escaparam ilesos, sem responder pelos seus atos criminosos.

Os novos golpistas fardados (e civis), estão a caminho da condenação. Se isso acontecer será uma espécie de justiça poética a todos os que sofreram os horrores de uma ditadura, que os militares sublevados queriam trazer de volta.

É interessante observar que a quantidade de evidências que a Polícia Federal (PF) reuniu na investigação desses acontecimentos permitiu ao procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, preparar um relatório irrepreensível. Ele detalhou todos os passos dos golpistas, correlacionando os acontecimentos, cuja culminância foi o 8 de janeiro de 2023.

A qualidade do trabalho da PF e da PGR tornou impossível a "narrativa" de que não teria havido tentativa de golpe. Por isso, os advogados de Bolsonaro e de outros denunciados não negaram o atentado contra a democracia.

O que repetiam, um após outro, no púlpito da Primeira Turma era o seguinte: meu cliente nada teve a ver com a tentativa de golpe de Estado.

Assim, se um viajante espacial houvesse descido de paraquedas na sessão que julgou a denúncia contra Bolsonaro e corriola, sem conhecer a criatividade dos advogados brasileiros, ele chegaria à conclusão que algo inédito estava acontecendo na Terra. Não se sabe por qual mistério da natureza, a intentona surgiu por geração espontânea, portanto, ninguém pode ser punido.