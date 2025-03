Brasil: industrialização, desindustrialização, reindustrialização

Há três setores na economia: primário (agropecuária), secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços). Dentre eles, a indústria é apontada como o carro-chefe que conduz o país ao crescimento e desenvolvimento econômicos.

Isso se verificou sobretudo no período de 1948 a 1980 quando o Brasil cresceu em média 7,5% a.a., puxado pela indústria. Atualmente, porém, há relevância maior tanto do 1º setor, representado pelo agronegócio e do 3º, face o crescimento dos serviços.

A industrialização do Brasil deu-se a partir da década de 1930 via processo de substituição de importações. Teve fases altas (Plano de Metas no governo JK: 1956-1961; e no Milagre Brasileiro: 1968-1973) com significativos aumentos do PIB. Em 1985 a indústria representou 45% do PIB.

A partir da década de 1990, o Brasil entra na fase de desindustrialização. Hoje, a indústria representa cerca de 15% do PIB. Muitos fatores concorreram para se chegar a esse ponto: externos, as crises do petróleo de 1973 e 1979, aliado aos altos juros internacionais cobrados pelos países ricos dos emergentes, resultando na crise da dívida externa no início de 1980; e internos, decorrentes da estatização da economia, inflação alta, proteção excessiva da indústria e abertura retardada ao comércio internacional.

Políticas cambial e monetária distorcidas agravaram tal processo. Juros altos favoreceram o rentismo e aumento da dívida pública (interna), enquanto o câmbio fixo, a partir do Plano Real (1994), favoreceram as importações em detrimento das exportações. O governo federal baixou em jan./24 a NIB - Nova Indústria Brasil, plano com o qual pretende reindustrializar o País. São R$ 300 bi via BNDES a ele destinados até 2026.

Dividido em missões, o plano pretende fomentar: agroindústria, saúde, infraestrutura, transformação digital, bioeconomia e defesa. A grande questão é como distribuir tais recursos, com isonomia, sem cair no erro do passado de favorecer os "campeões nacionais" em detrimento das empresas que poderiam reerguer o setor industrial tão importante para o crescimento e o desenvolvimento do País.