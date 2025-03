Foto: FÁBIO LIMA 1.200 MILITARES da Marinha do Brasil e da França participaram da operação

A imagem impressiona. Do mar surgem tanques anfíbios que soltam fumaça e transformam o horizonte. Chegam à praia, deles desembarcam soldados prontos pra uma batalha. No céu enormes aeronaves dão apoio a operação. Mas tudo não passava de um treinamento conjunto das marinhas da França e do Brasil, que com 1.200 militares dos dois países, testaram novas tecnologias de defesa naval no cenário da praia mansa no Mucuripe.