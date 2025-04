A revolução da inteligência artificial

A inteligência artificial está no centro das transformações mais profundas do século XXI. O avanço da tecnologia tem remodelado a forma como empresas, governos e pessoas vivem, consomem e tomam decisões. Após a recente vitória de Donald Trump nas eleições americanas e a intensificação da guerra tarifária com a China, a IA ganhou ainda mais destaque como uma ferramenta estratégica nas disputas econômicas globais.

A China tem mostrado ao mundo como a inteligência artificial pode ser utilizada para reduzir impactos econômicos. Diante do cerco comercial imposto pelos Estados Unidos, o país asiático tem investido fortemente em inovação.

A criação do modelo R1, pela startup DeepSeek, e o uso crescente da IA em setores industriais e logísticos são exemplos claros de como os chineses estão reagindo com tecnologia e inteligência. Segundo especialistas, a China possui uma vantagem importante: a abundância de máquinas capazes de gerar dados para treinar modelos específicos, o que fortalece sua liderança em aplicações práticas de IA.

Ao mesmo tempo, o governo chinês tem adotado medidas para fortalecer ainda mais o setor, como o reforço da estratégia "IA Plus", que busca integrar inteligência artificial a áreas como biotecnologia e tecnologia 6G.

O objetivo é claro: compensar a desaceleração econômica e manter a competitividade global. Esse movimento acende um alerta para países como o Brasil, que precisam acelerar sua própria jornada digital.

No Brasil, a IA ainda é vista por muitos como tendência, quando na verdade já é realidade. Empresas que não se adaptarem rapidamente a essa nova lógica correm o risco de ficarem para trás. Na 8Digital, temos aplicado inteligência artificial em estratégias de marketing, otimização de processos e crescimento de vendas com foco em performance e previsibilidade. A IA não é apenas sobre automação: é sobre decisões melhores, mais rápidas e baseadas em dados.

O mundo mudou — e continuará mudando. Estar preparado não é mais uma escolha, é uma necessidade. A inteligência artificial é o motor dessa nova era. E quem entende isso agora, lidera amanhã. n