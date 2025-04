Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-03-2025: Prefeitura de Fortaleza realizou a desocupação das pessoas em situação de rua do viaduto do Papicu. No local foram colocadas tapumes de metal para realização de obras. (Foto: Samuel Setubal/O POVO)

Este é o tipo de pauta que deixa o fotojornalista frente a frente com sua ética e sensibilidade. Como retratar um problema tão grave que envolve tantas pessoas e manter a dignidade delas? Optei por não mostrar o rosto da pessoa em situação de rua, do ser humano que ali estava. Ele representa milhares nesse situação no nosso País. Que a humanidade seja cada vez mais empática e consigamos resolver os problemas que nós mesmos criamos.