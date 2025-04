Moda de segunda mão

Segundo uma pesquisa da ThredUp, o mercado de segunda mão vai crescer substancialmente até 2029. Dessa forma, percebendo as necessidades do mercado global e local a nova marca de Fortaleza chegou para= unir conceito e moda circular. Seu nome: Arrasa&Devolve. O intuito é de um guarda-roupa compartilhado em que os consumidores aluguem roupas e as devolvam. É uma ideia inovadora que une sustentabilidade e moda circular.

Ademais, o intuito para além de um guarda-roupa diverso,a marca tem o intuito sustentável ao sugerir aos consumidores de Moda a amenização do consumismo na indústria , consequentemente, a diminuição do lixo têxtil. A inauguração foi no dia 27 de março e contou com influenciadores da moda, pesquisadores da área e donos de marca para fortalecer ainda mais a proposta da loja. A moda necessita de novas abordagens e novas marcas que busquem unir moda e sustentabilidade.