100 dias de uma gestão transformadora na Câmara de Fortaleza

Foto: Arquivo Pessoal Léo Couto. Vereador por Fortaleza e líder do PSB na Câmara Municipal.

Nesta semana, completo 100 dias à frente da nova gestão da Câmara Municipal de Fortaleza para o biênio 2025-2026. São 100 dias de trabalho árduo e de muito diálogo para construir políticas públicas que aproximem a Casa do Povo dos anseios da população.

Fomos eleitos para representar cada fortalezense e tornar a nossa Cidade mais justa e igualitária. Os desafios são muitos, afinal, estamos falando da quarta maior capital do País. E aqui, neste espaço, peço licença para prestar contas do nosso trabalho.

Em 100 dias, foram mais de 4.700 matérias apresentadas, dentre projetos de lei ordinária, complementar, decreto legislativo, resolução, emenda à lei orgânica, indicação, requerimentos, mensagens do Executivo e vetos. Destas, mais de 400 já foram aprovadas em plenário e quase 3 mil encaminhadas aos órgãos competentes.

São nesses encaminhamentos, inclusive, que muitas demandas do cotidiano são atendidas. Isso porque, no processo legislativo, algumas proposições não precisam passar por aval do plenário para serem deliberadas. Caso da maioria dos requerimentos que versam sobre solicitações de tapa-buracos, serviços de drenagem, podas de árvores, instalações de iluminação pública e similares e são enviados diretamente por esta Mesa Diretora aos órgãos do Poder Executivo Municipal e Estadual.

Destaco, também, a aprovação de leis importantes enviadas pela Prefeitura, como: a revogação da taxa do lixo; reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores; e a reforma administrativa, que deu mais autonomia às regionais, criou importantes pastas e permitiu que os servidores da Fagifor virassem estatutários.

Em paralelo, também implementamos políticas inéditas na Câmara de Fortaleza, por iniciativa da Mesa Diretora, que buscam representar verdadeiramente o cidadão. Em 100 dias de gestão, contratamos a primeira pessoa com Síndrome de Down da história da Casa; instalamos a Gestão de Inclusão; conduzimos a 1ª vereadora ao comando da Procuradoria Especial da Mulher; convocamos 50% dos aprovados no último concurso; e autorizamos a criação do Espaço Evoluir, local que oferecerá assistência multidisciplinar a crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Autismo filhos de funcionários da Casa e da comunidade do entorno. E ainda vamos fazer muito mais, principalmente pela inclusão, inovação e sustentabilidade — nossos pilares.

Esses resultados são apenas parte do nosso trabalho nesse período. E gostaria de reforçar que iremos continuar trabalhando para que a Casa do Povo reflita, cada vez mais, a cara de Fortaleza.