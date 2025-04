Décio Simões: Automação dos serviços em Portugal

A Inteligência Artificial (IA) está a transformar profundamente o setor de serviços em Portugal, reconfigurando desde o atendimento ao cliente até os processos operacionais mais complexos. Trata-se de uma mudança estrutural, impulsionada pela aceleração digital e pela necessidade crescente de competitividade, escalabilidade e eficiência.

Entre os exemplos mais visíveis, está o uso de chatbots e assistentes virtuais, amplamente adotados por empresas como NOS e EDP. Essas soluções, baseadas em IA, oferecem atendimento contínuo, 24 horas por dia, com alto grau de precisão, reduzindo custos com call centers tradicionais e melhorando substancialmente a experiência do cliente, ao mesmo tempo em que garantem escalabilidade sem comprometer a qualidade do serviço.

Nos bastidores, a combinação de IA com RPA (Automação Robótica de Processos) tem revolucionado rotinas administrativas. Instituições como o Banco BPI já automatizam tarefas repetitivas — como processamento documental, reconciliações e análises de dados — permitindo que os colaboradores se concentrem em decisões mais estratégicas, analíticas e orientadas ao futuro.

Na saúde, a inovação também avança. Startups, como a Sword Health, aplicam IA para aprimorar diagnósticos, personalizar terapias e otimizar recursos hospitalares. O resultado é a entrega de melhores desfechos clínicos com maior eficiência e menores custos, além da redução de falhas humanas em processos críticos.

Segundo estudos recentes, empresas que integram IA de forma estruturada alcançam, em média, uma redução de até 30% nos custos operacionais, enquanto observam ganhos de produtividade superiores a 40%. A IA deixou de ser promessa tecnológica para se tornar um vetor real de vantagem competitiva. Nesse cenário de transformação acelerada, ferramentas inteligentes estão cada vez mais acessíveis e integradas aos processos corporativos, permitindo decisões mais estratégicas.

Num mercado cada vez mais exigente, investir em IA é investir no futuro. O setor de serviços será liderado por quem souber aliar inteligência tecnológica à criação de valor tangível e duradouro. n