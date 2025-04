Patrícia Campos: Portugal, para além do afeto

Brasil e Portugal compartilham uma história rica, entrelaçada por laços linguísticos, culturais, emocionais e institucionais. No entanto, mais do que a afinidade que une nossos povos, Portugal representa hoje uma das mais sólidas e acessíveis portas de entrada para o mercado europeu, oferecendo um ambiente fértil para empresas e investidores brasileiros. Ambos os países têm explorado oportunidades bilaterais com foco em inovação, sustentabilidade e expansão internacional, impulsionando novas conexões econômicas.

Com localização estratégica na Península Ibérica, Portugal é o ponto de conexão com mais de 450 milhões de consumidores da União Europeia. Sua estabilidade política, a segurança pública de alto padrão e a excelente qualidade de vida o tornam um destino altamente atrativo para negócios de médio e longo prazo. É o 7º país mais seguro do mundo, de acordo com o Global Peace Index, e um dos líderes em proteção digital, ocupando a 4ª posição global em cibersegurança.

Além disso, Portugal conta com uma infraestrutura moderna e eficiente, com cabos submarinos de dados, rede logística internacional, aeroportos conectados aos principais centros financeiros globais e sistemas tecnológicos avançados. Soma-se a isso uma força de trabalho qualificada, com universidades de excelência e o 3º maior número de engenheiros diplomados da Europa, atraindo empresas inovadoras e startups de base tecnológica.

Sua economia diversificada abrange setores como turismo, energias renováveis, tecnologia da informação, agronegócio, imóveis, biotecnologia, indústria de base e mineração. O potencial de cooperação com empresas brasileiras é enorme.

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep) atua como facilitadora da internacionalização, oferecendo consultoria, inteligência de mercado e apoio técnico à instalação de negócios estrangeiros no país.

É o momento ideal para fortalecer os laços entre Brasil e Portugal, ampliando fronteiras com segurança, inovação e visão estratégica. Portugal não é apenas uma ponte para a Europa, mas um parceiro estável e confiável para crescer.