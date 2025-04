Aliny Abreu: Avanços na Gestão Ambiental da UFC

Para atender às demandas por uma gestão ambiental mais eficaz, a Universidade Federal do Ceará (UFC) criou, na gestão do reitor Custódio Almeida, a Secretaria de Meio Ambiente (SMAUFC), unidade que se dedica, entre outras ações, à preservação da Arie Matinha do Pici. Nesse sentido, a SMAUFC articula-se com parceiros para garantir o cumprimento de diretrizes legais e ações sustentáveis.

Exemplo desse esforço foi a solicitação à Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) da instalação do Conselho Gestor da Arie, conforme previsto em lei, para a elaboração do regimento interno e do plano de manejo, fortalecendo o engajamento da comunidade na proteção ambiental. As oficinas de diagnóstico e planejamento participativo realizadas pela Seuma demonstram o avanço na construção do plano.

Em 2024, a SMAUFC realizou mutirão de limpeza na Matinha, reforçando o combate ao descarte irregular de resíduos e, em colaboração com órgãos municipais, limpou também o açude Santo Anastácio, tornando novamente visível todo o espelho d`água após retirada de um volume correspondente a mais de 70 caminhões-caçamba de macrófitas aquáticas e outros materiais. Em janeiro de 2025, a Secretaria reuniu-se com a empresa Ambiental Ceará para discutir o esgotamento sanitário do Campus do Pici e pensar em soluções sustentáveis para as manutenções necessárias.

Para regularizar ocupações no campus, a UFC aderiu à Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social e, através de articulação com a Secretaria Nacional das Periferias, busca soluções para moradores da zona da Arie. Já em reunião com o Banco Mundial e o Governo do Ceará, reafirmou-se o compromisso com o Parque Rachel de Queiroz e a recuperação de áreas degradadas.

Apesar dos desafios que precisam ser enfrentados, é fundamental reconhecer os avanços alcançados. A SMAUFC segue com dedicação, promovendo a preservação ambiental da Matinha do Pici e destacando a importância da colaboração entre instituições e da conscientização da comunidade local para a proteção desse patrimônio natural, essencial para o equilíbrio ecológico da região. n