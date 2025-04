Thaisa Aragão: Não erre na sua declaração do IR

O período de declaração do Imposto de Renda 2025 vai até 31 de maio. Sei que esse processo pode parecer complexo para muitos, mas, com organização e atenção, é possível evitar erros que podem gerar problemas futuros com a Receita Federal. Pensando nisso, reuni algumas orientações essenciais para garantir que a sua declaração seja feita de forma correta e sem complicações.

Um dos erros mais comuns que vejo é o preenchimento incorreto de dados pessoais e bancários. Pequenos detalhes, como um CPF digitado errado ou um número de conta incorreto, podem atrasar a restituição. Antes de enviar a declaração, sempre recomendo revisar essas informações e, se necessário, contar com a ajuda de um contador.

Outro ponto de atenção é a inclusão de todos os rendimentos. Muitas pessoas esquecem de declarar fontes como aluguéis, trabalhos freelancer e até mesmo valores isentos, como indenizações trabalhistas. O problema é que a Receita cruza dados com empresas e bancos, identificando qualquer divergência. Por isso, conferir o informe de rendimentos antes do preenchimento é essencial.

Além disso, também vejo muitos contribuintes que não guardam recibos e comprovantes de despesas dedutíveis, como saúde e educação. Se a Receita solicitar uma auditoria, será preciso apresentar esses documentos. O ideal é mantê-los arquivados por pelo menos cinco anos.

Outro erro frequente é na declaração de dependentes. É comum que pais separados incluam o mesmo filho em ambas as declarações, o que pode levar à Malha Fina. Além disso, é importante respeitar os critérios da Receita para quem pode ser declarado como dependente.

Por fim, um dos maiores problemas que observo é deixar a declaração para a última hora. Isso aumenta o risco de erros por pressa e dificuldades técnicas no sistema da Receita. Minha recomendação é organizar os documentos com antecedência e preencher a declaração o quanto antes. Com planejamento e atenção, o processo pode ser mais simples e seguro. E, se necessário, contar com um profissional especializado faz toda a diferença. n