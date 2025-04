Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-04-2025: O grupo Serviluz em Cores se reúne para pintar a casa de moradores do Titanzinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Reportagem busca retratar uma ação social que pinta casas de moradores do bairro Titanzinho. No momento da fotografia busquei mostrar um pouco da juventude que move o bairro. Naquele momento, uma criança vinha com seu pai para jogar bola em frente ao mar, em uma tarde cheia de cores.