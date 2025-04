Carmen Lúcia: Rádio é o meio de comunicação mais confiável do Brasil

Foto: Arquivo Pessoal Carmen Lúcia Rocha Dummar Azulai. Presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert).

Em um cenário de constante transformação digital, o rádio segue firme como o meio de comunicação mais confiável do país. De acordo com a pesquisa Credibilidade das Mídias, realizada pela agência de inteligência de dados Pronto Map em parceria com a V-Tracker, o rádio lidera o ranking de confiança entre os brasileiros, com impressionantes 81% de credibilidade – o maior índice entre todas as plataformas de comunicação.

Apesar do aumento no consumo de conteúdo pelas redes sociais, os veículos tradicionais continuam sendo referência quando o assunto é confiança. Logo atrás do rádio, aparecem a TV Fechada, com 75% de credibilidade, e a mídia impressa, com 68%. Em termos de frequência de acesso, a TV Fechada lidera com 52%, seguida pelo rádio com 47% e a mídia impressa com 41%. A TV aberta é o veículo que equilibra melhor a relação entre acesso e confiabilidade, com 65% de frequência e 69% de confiança.

A força do rádio vai além da credibilidade. Segundo levantamento da Kantar IBOPE Media, 80% da população brasileira ouviu rádio nos últimos 30 dias, sendo que 3 em cada 5 ouvintes escutam rádio diariamente. E mais: cada um dedica, em média, 4 horas e 26 minutos por dia ao consumo desse meio. Números que comprovam a relevância e a presença constante do rádio na rotina dos brasileiros.

Além de confiável e presente, o rádio também se mostra altamente eficiente para marcas que buscam resultados. Dados do estudo Inside Audio 2024 revelam que 38% dos ouvintes já compraram ou pesquisaram um produto ou serviço após ouvirem um anúncio no rádio. Isso reforça o poder de impacto desse meio, que combina alcance, proximidade e credibilidade como poucos.

No Ceará, essa força também é sustentada pelo trabalho ativo da Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão – Acert, que há 48 anos atua de forma consistente na defesa, valorização e fortalecimento do setor, promovendo o desenvolvimento das emissoras e garantindo a representatividade do rádio junto à sociedade e aos órgãos públicos. Em tempos de excesso de informação e desconfiança nas redes, o rádio permanece como uma ponte segura entre marcas e consumidores, gerando conexões reais e resultados concretos.