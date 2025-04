Das coisas que você não sabe

Era uma atividade enriquecedora te observar distraído; falando aos atropelos sobre matemática e números em uma excitação que só se vê em alguém apaixonado, discutindo sobre as mais sérias maiores bobagens com os amigos. Consigo distinguir entre a multidão de olhos sobre mim os seus olhos verdes arregalados e atentos à cada movimento meu. Consigo visualizar como se fosse agora, seu sorriso se formar ao me ver atravessar a rua (em todas as vezes).

Observar agora pela janela do que foi e já não é, me mostra muito mais do que eu poderia me permitir enxergar naquela época porque hoje vejo de forma explícita e gritante. Você me via como um troféu recém conquistado, após muito tempo tentando e por isso, o ego para me exibir era muito mais veloz e voraz do que o cuidado que você deveria ter tido comigo: todas as vezes para ser clara e exata.

Você faltou comigo tantas e tantas vezes que eu mal podia acreditar no tempo e na sua vontade de está comigo sempre que ela foi relatada. Você queria me ter, mas não está genuinamente junto porque para se está junto e com isso, manter alguém junto de si requer uma manutenção que nunca ouve.

Você desperdiçou o meu tempo, o meu peito e as paredes do meu quarto. Você destroçou as nossas chances quando me atingiu fisicamente e fechou os olhos para isso. Não foi um milagre medonho, mas você. Assim como foi você quem resolveu me golpear mais uma vez, dessa vez mais fundo... no íntimo ao brincar de "bem te quero", "mal te quero" comigo.

Mas eu preciso te dizer que

de todos que eu precisei superar,

você foi o mais fácil.

Obrigada por facilitar as coisas nesse sentido.