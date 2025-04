Outono alegre e dançante

Quem de nós lembra de nossos avós, quando com seus sessenta anos os quais considerávamos velhinhos, mesmo ainda lúcidos e se movimentando de forma normal, éramos irredutíveis no nosso parecer. Naquela na época, não tão distante, o estilo de vida no pensar, no vestir, os tipos de atividades, concorriam para que a aparência deixassem as pessoas menos favorecidas e cedo se sentissem inativas e sem viço.

O etarismo, palavra da moda, significando a discriminação dos adultos mais velhos está perdendo terreno, pois o idoso hoje está fazendo o que lhe agrada, rompendo a ditadura que lhe era imposta pelo estilo de vida e preconceito. Constatamos isso no modo de pensar e consequentemente, no vestir, na academia, nas viagens e nos grupos de amigos que se formam. A longevidade foi ampliada, composta por idosos ativos em corpo e mente. Em nossa cidade, entre outros locais, tem um que se destaca como um espaço onde se presencia toda essa mudança para melhor: O Círculo Militar de Fortaleza. Seja nas noites de sexta-feira ou sábado a alegria reina nos salão e ao redor deste. Boa música, pares compostos por casais que gostam de dançar, mulheres alegres que se divertem com ou sem par; alguns casais são formados com parceiros dançarinos que são contratados por senhoras que vão ali com frequencia, outros se compoem ocasionalmente, e nota-se entre eles um entendimento amigo.

No domingo acontece a partir de meio dia uma tarde dançante, que é bom de se ver e participar. Nos mesmos moldes da noite, realiza-se: boa música ao som do sax começando com boleros, vai mudando para o manbo, xote, continuando num animado forró. Ficamos contentes em ver mulheres e homens nos seus setenta, oitenta e mais, numa convivência animada, saudável, exercendo todo seu outonal poder. E presenciamos gestos e atitudes espontâneas, engraçadas e amigáveis ocasionando agrupamentos tão especiais. Quantos deles, se não fosse essa iniciativa elogiosa do Clube, de fazer acontecer esses momentos de convívio, de familiaridade e de tão saudável lazer, talvez estivessem na solidão passando um domingo enfadonho, solitário e não gozando de dias tão festivos e salutares.

Torço para que esses encontros continuem ocasionando através da música uma das atividades qual considero uma das mais exultantes, que é a dança. Movimento que se traduz do sentimento quando ouvimos uma aprazível melodia.