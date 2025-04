Jorge Lima: O petróleo promissor e verde do Ceará

É de aproximadamente R$ 609 bilhões o total de recursos que deverão ser injetados na exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil entre 2025 e 2029, segundo a ANP. Sem contar que somente a Petrobras projeta investimento de US$ 3 bilhões nas jazidas da Margem Equatorial, região da costa que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte.

E não, não é somente o Brasil que está elevando os investimentos nessa indústria. Em fevereiro desse ano, a britânica BP anunciou US$ 10 bilhões para projetos de petróleo e gás. Já em Portugal, a Galp deve aplicar 200 milhões de euros na Refinaria de Sines.

Todos esses investimentos vão ao encontro da conclusão da Urgewald, organização que calcula que 96% das petrolíferas estão explorando novas reservas em 129 países! Ou seja, é fato que o petróleo vai conviver com a transição energética por muito tempo.

Prova disso é que a Refinaria do Pecém está prestes a concluir uma série de condicionantes ambientais para obtenção da Licença de Instalação da tão almejada refinaria do Ceará. Com investimento aproximado de R$ 7,5 bilhões, o empreendimento irá processar 100 mil barris de petróleo por dia para produzir na sua fase inicial: Gasolina A, Diesel S-10 e GLP ­ produtos que, através das distribuidoras, irão abastecer os consumidores do Estado.

A RP produzirá também bunker, combustível para navio com baixíssimo teor de enxofre, cuja produção já tem off-taker, ou seja, comprador contratual. E numa fase posterior do projeto deveremos utilizar hidrogênio verde fabricado no Complexo do Pecém para produzir SAF, combustível sustentável de aviação. Além disso, a refinaria prevê utilização de fontes renováveis para abastecimento da sua energia operacional e o uso de avançados sistemas de tratamento de água para redução de consumo.

Assim, aderimos ao compromisso global com a descarbonização da logística. Mais que isso, revelamos a espinha dorsal de um projeto de refino verde. Ou seja, a Refinaria do Pecém já vai nascer certa da sua importância na sociedade: desempenhar papel significativo na transição energética e contribuir para um futuro mais limpo.