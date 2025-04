Marcelo Gurgel: Mais (ou menos) médicos para o Ceará

O POVO, de 6/4/25, publicou o artigo intitulado "Mais médicos para o Ceará", de autoria de um reputado economista e professor titular aposentado da UFC, com a evidente intenção de demonstrar a necessidade de incorporar mais médicos no território cearense.

Esse trabalho assinala que a "Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) calcula que a existência de 3,5 médicos por 1.000 habitantes seria um parâmetro recomendável para se ter uma boa relação saúde/desenvolvimento socioeconômico", e adita que o Ceará, com os seus atuais 12.927 médicos, teria um longo caminho para alcançar a marca de 32.317 médicos da OCDE.

A OCDE não é uma instituição abalizada para proclamar esse indicador, algo que caberia a Organização Mundial da Saúde (OMS), que, aliás, o fez em 1953, quando consignou um médico por 1.000 habitantes, e já há muito tempo a OMS não ratifica qualquer valor fixo para esse indicador de saúde.

Considerando a população cearense de 2024, a relação apontada de 1,4 médicos/1.000 hab. é inteiramente espúria, uma vez que, em 31/12/24, havia 28.767 médicos inscritos no Cremec, gerando uma taxa bruta de 3,1/1.000.

Diferente do que se registrou, o Ceará não é sede de apenas dez faculdades de medicina, das quais cinco são públicas, mas conta com 25 cursos em funcionamento e há outros nove municípios com autorização prévia para receber cursos médicos, consoante edital do MEC em andamento.

O autor também se engana em expor a oferta anual de vagas limitada a 997, sendo 350 em instituições públicas, quando há dois cursos médicos particulares que acolhem, em conjunto, 800 novos alunos. No total, há mais de três mil vagas para se estudar Medicina no Ceará, e delas 540 nos oito cursos públicos em funcionamento.

É cada vez maior o número de inscrições anuais no Cremec; no ano pretérito, foram 1.903, cifra que crescerá fortemente, posto que há muitos cursos novos que ainda não diplomaram qualquer turma.

Por fim, o excessivo número de escolas médicas liberadas no Ceará produzirá um excedente de médicos que não redundará, necessariamente, em mais saúde para a povo.