Foto: FABIO LIMA CAUCAIA-CE, BRASIL, 14.04.2025: Mar avança e destrói calçadão na praia do Icaraí. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O ditado popular já dizia, nesse confronto, a parte mais frágil é a que perde. Assim a população que frequenta e trabalha na praia do Icaraí foi a grande prejudicada com último avanço do mar, que destruiu parte do calçadão daquela praia. Usuários ainda tentavam caminhar por entre tijolinhos e concretos arrancados pela força do oceano, que nem mesmo a construção de recentes espigões de rochas imponentes conseguiu conter. Imagem registrada por mim, que foi para a capa do O POVO da terça-feira, 15.