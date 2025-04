Bienal: faltou mais luminosidade para o cordel?

Foto: DIVULGAÇÃO Leda Maria Souto, jornalista

Conviví com um domingo onde a luminosidade de um evento ultrapassava o sol brilhante dominando lá fora, a paisagem. Estava no Centro de Eventos, dia 13 de abril, encerramento da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará. Totalmente gratuito, os dados de frequência e vendas ostentam hoje resultados numéricos indicando seu sucesso. Foram mais de 188 estandes e 400 editoras. Expostos mais de 100 mil títulos, erguendo ali muitos altares celebrando entre os autores sua fé no ofício de escrever, via o contato com os leitores e com outros companheiros de jornada.

A secretária de Cultura do Ceará, Luísa Cela, comprometida com o tema da bienal "Das fogueiras ao fogo das palavras; mulheres, resistência e literatura"concentrou esforços para celebrar a escrita feminina, chegando a afirmar que a Cultura é substantivo feminino bem como a Literatura. Com ela dividimos nossa tristeza em não ver este fogo aquecer e mover o poeta popular, que já chegando tímido ao palco da bienal, não foi alimentado "no salão" para saciar sua fome de ter plateias e motivações maiúsculas para conhecer e acompanhar a riqueza de seus trabalhos.

A Praça do Cordel espaço reservado para os poetas, cantadores, repentistas, xilogravadores, emboladores e outros mestres ainda ocupou cenário secundário, e o jovem principalmente, os alunos das escolas públicas e outros, passavam ao largo. Cordelista Lucarocas estava naquele domingo triste com o resultado para os expositores. Dele um comentário distante dos confetes, mas valioso como colaboração: houve manipulação de espaços, fracasso de vendas.

A programação do palco manteve horários frios, distantes da disponibilidade do público para prestigiar as apresentações, inclusive de muitos artistas populares vindos de outros Estados e do interior, destacou Lucarocas, dando aqui sua primeira sugestão: a curadoria da Bienal deve manter proposta para que os cordelistas sejam contemplados com os espaços através de editais, selecionando apenas os produtores de cordéis, mesma medida para os participantes dos shows. Estes e outros acertos podem garantir uma Praça do Cordel com a grandeza e o louvor que o cordel merece, finaliza.