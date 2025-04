A anarquia fomentada por Trump

Em artigo publicado na edição de 3/4/2025, a respeito do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escrevi o seguinte: "Se tudo der errado, ele vai aplicar as três 'leis' que, segundo a lenda, o acompanham desde o início da carreira: atacar sempre; negar tudo; nunca admitir derrotas. Algum desavisado, tipo Zambelli, vai pagar a conta".

Na verdade, o bode expiatório de Trump não é bem uma Carla Zambelli (PL-SP), por dispor de mais apetrechos intelectuais, mas vai servir bem aos propósitos do presidente americano, quando a casa cair.

Trata-se de Jerome Powell, presidente do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed). Trump pressiona pela queda de juros, mas Powell já avisou que manterá as taxas no patamar que julgar adequado.

Mesmo sabendo não haver brechas para levar adiante o seu intento, Trump já ameaçou Powell com a demissão. E isso deve ser levado a sério: por um lado faz parte do show, por outro, ele pode decidir por realmente chutar a porta, pois a institucionalidade nunca representou freio para os candidatos a ditador.

O argumento de Trump é que, apesar da bagunça urdida por ele, com o tarifaço, a desaceleração da economia americana é responsabilidade de Powell, por se recusar a reduzir a taxa de juros.

Em entrevista à Folha de S.Paulo (23/4/2025), o diretor do Centro Hutchins de Política Fiscal e Monetária, David Wessel, diz que tudo é "teatro" por parte de Trump. Wessel trabalhou por 30 anos no Wall Street Journal, cobrindo o Fed. "Trump até gostaria de substituir Powell, mas seu real objetivo com os ataques é culpar o Fed pela recessão vista por analistas como cada vez mais provável nos EUA".

Isso parece bem claro no comportamento de Trump, valendo para qualquer situação.

O que me parece escapar aos analistas é que Trump fomenta conscientemente a anarquia para surgir como um "salvador" do caos que ele mesmo criou, mas cuja culpa será paga por algum "inimigo da pátria" — uma pessoa ou um grupo social —, a ser sacrificado no altar do autoritarismo. n