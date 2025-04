Pe. Rafhael Silva Maciel: Papa Francisco, "primeirear" a misericórdia

Um dos principais temas do pontificado de Francisco foi o da misericórdia, ao qual ele dedicou um Jubileu extraordinário. Misericórdia que pode ser entendida seja no campo espiritual seja material. Francisco entendia que a misericórdia divina era muito concreta na vida dos fiéis e mesmo daqueles não fiéis católicos.

Francisco, a respeito da misericórdia, convidou, várias vezes, os fiéis a se aproximarem do Sacramento da Reconciliação, como lugar por excelência do encontro entre a "miséria e a misericórdia", exortando os padres a dedicarem tempo para confessar e se confessassem, reconhecendo a condição geral de necessitados da misericórdia.

Ao mesmo tempo, lembrou para toda a Igreja as Obras de Misericórdia espirituais e corporais, estas últimas desenvolvidas nas diversas ações caritativas, promovidas pelo Pontífice, desde os apelos constantes pela paz entre os povos até a proximidade para com os migrantes; desde os albergues para os sem teto até suas visitas aos hospitais e casas de repouso.

Se podemos falar de algo que representaria o pontificado de Francisco creio que a palavra que resumiria seria exatamente essa: misericórdia; expressa na acolhida das diferenças, nos processos de escuta, nas obras materiais de caridade, nas intervenções dos processos de paz...Um Papa que veio do "fim do mundo", e abriu seu governo com uma Exortação Apostólica chamando à alegria do Evangelho, alegria daqueles que se colocam a caminho para professar a fé pelo testemunho das obras.

Contudo, mesmo que se fale em todo um legado social do Papa, é impossível desvincular as obras do pontificado, que ora finda, da Tradição espiritual milenar da Igreja Católica. É clara a vinculação espiritual e de fé pela qual se deixava envolver Papa Francisco, pois tinha no coração e na mente as palavras do Senhor: "quando fizestes isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes" (Mt 25,40).

Assim, movido pela fé, Papa Francisco buscou deixar um legado para a sua Igreja e para o mundo: a experiência da misericórdia, em nada abstrata, mas muito objetiva.