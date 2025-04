Capitão Wagner: Até quando vão usar o "a culpa é do Sarto" ?

Durante a campanha eleitoral de 2024, um jingle — uma melodia curta com refrão pegajoso — roubou a cena e tomou conta das telas de celulares, computadores e tablets de jovens, adultos e até crianças. Intitulado “A culpa é do Sarto”, o hit virou meme e viralizou no Brasil. Mas a questão aqui não é a melodia, e sim a narrativa da música, que foi absorvida de ponta a ponta pelo prefeito Evandro Leitão, do PT.

Fortaleza já completou mais de 100 dias sob o comando do petista que, até agora, só colocou a culpa dos problemas da cidade nas mãos do ex-prefeito. Aliado ao Governo do Estado, ao Governo Federal, com maioria na Câmara dos Vereadores de Fortaleza e na Assembleia Legislativa do Ceará, o prefeito usa como muleta, para a ausência de resultados, o desgaste do ex-chefe do Executivo municipal.

As ruas estão esburacadas, mas a culpa é do Sarto; o lixo está amontoado em bueiros, lagoas e canais — ocasionando enchentes —, mas a culpa é do Sarto. Faltam profissionais de saúde, faltam medicamentos, promessas de campanha estão sendo deixadas de lado, mas a culpa de tudo isso é do Sarto.

Recentemente, o prefeito afirmou que precisaria adiar o desconto no IPVA — defendido ferrenhamente durante a campanha eleitoral para todos os motociclistas — por falta de dinheiro. A culpa das falsas propostas, como essa, também é do Sarto? No entanto, cargos e secretarias continuam sendo criados para contemplar os políticos aliados — para isso não falta dinheiro, Evandro? Outra pauta defendida pelo “novo petista”, à época candidato, era zerar as filas de cirurgias e exames. Hoje, centenas de fortalezenses estão internados há mais de três meses, aguardando cirurgias. Falta compromisso... ou a culpa segue sendo do Sarto?

Nos prometeram uma Fortaleza quatro vezes mais forte, mas a realidade entregue é de uma cidade completamente tomada por problemas, sem previsão ou planejamento para solucioná-los — e um prefeito que parece estar perdido, apostando no discurso retirado de um jingle de campanha e acreditando na política do pão e circo.

Afinal, quando é que o prefeito vai buscar uma solução para resolver, de uma vez por todas, as dificuldades enfrentadas pelos moradores da quarta capital do país? A solução também virá do TikTok? Precisamos de menos política e mais ação!