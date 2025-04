Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-04-2025: Cidade Mais Infância com vivência especial com a participação de crianças indígenas em experiências lúdicas e culturais, dentro da proposta do espaço no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Quando o tema é brincadeira não importa a etnia, todas as crianças são iguais. A presença de crianças indígenas em espaços ainda não descobertos por elas foi um momento ímpar de se ver, e no meu caso, fotografar. E fiquei com a certeza ainda maior que o sorriso de uma criança alegra o mundo.