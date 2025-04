José Guimarães: O Santo Padre que mudou o mundo

A morte do papa Francisco é motivo de grande comoção mundial. De todos os papas que tive conhecimento, ele foi o mais próximo do que ensinou Jesus. Esse será o assunto do mundo nas próximas semanas.

O amor, a humildade, a compaixão, o diálogo, eram virtudes vitais da sua ética cristã, cultivada ainda no início do seu sacerdócio junto às comunidades mais humildes de Buenos Aires.

Deixou isso claro quando escolheu o nome "Francisco" ao se tornar papa. Recusou a tradicional cerimônia pomposa para sua posse. Optou por viver num quarto de hospedaria no Vaticano.

Em testamento, escrito em 2022, escolheu a Basílica papal de Santa Maria Maior, em Roma, — templo no qual costumava fazer suas orações — o local onde seria sepultado, num nicho simples, de madeira.

Criticou a mentalidade de corte monárquica da Cúria Romana e se dedicou à reforma da igreja com propostas avançadas, para que ela ficasse mais próxima do povo.

O papa Francisco enfrentou o conservadorismo, defendeu que mulheres e leigos pudessem votar no sínodo seguinte e que a igreja teria que deixar de ser masculinizada. Disse também que mulheres transexuais também são "filhas de Deus", que podem ser batizadas, e abençoou casais do mesmo sexo.

Sua primeira viagem internacional como papa foi para o Brasil, onde participou da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013. Eu estive lá.

Acompanhei a presidenta Dilma na recepção e fui recebido pelo Pontífice. Em janeiro de 2024, fui, outra vez, recebido pelo papa Francisco. Naquele momento, tratei com ele sobre o caso da beatificação do Padre Cícero Romão Batista.

O papa Francisco abriu diálogo com o mundo não-cristão, condenou o genocídio palestino e a guerra entre Rússia e Ucrânia, se dedicou à paz no mundo, à defesa do meio ambiente e à erradicação da pobreza. Quando recebeu o presidente Lula, se comprometeu com a articulação do Pacto Mundial contra a Fome e a Pobreza.

O Brasil é a maior nação católica do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes. O papa Francisco deixa para a eternidade as referências mais sublimes da humanidade. Foi um homem que definitivamente melhorou o mundo nos 88 anos em que esteve aqui conosco. Viva o papa Francisco e o seu legado. Sempre será lembrado.