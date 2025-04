Sâmia Farias: A construção da Defensoria do futuro

Foto: Arquivo Pessoal Sâmia Farias. Defensora Pública Geral do Estado do Ceará.

Hoje, a Defensoria Pública do Estado do Ceará completa 28 anos de existência formal. Um marco que nos enche de orgulho, mas, sobretudo, nos convida à reflexão. Celebrar a Defensoria é reconhecer uma história de muita luta, persistência e compromisso com as pessoas que mais precisam. É lembrar que, mesmo antes de sua institucionalização, em 1997, a Defensoria já se consolidava como porta de entrada para o acesso à justiça dos cearenses em situação de vulnerabilidade — e segue reafirmando esse propósito.

São quase três décadas superando obstáculos. No começo, era uma instituição modesta, com desafios imensos. Faltavam recursos, defensoras, defensores, pessoal de apoio. Faltava até reconhecimento. Mas sobrava vontade. E foi essa força coletiva que nos trouxe até aqui.

Ao longo dos anos, conquistamos a autonomia funcional, administrativa e financeira; ampliamos a presença em todas as regiões do Estado; criamos núcleos especializados; fortalecemos a escuta da sociedade com o Orçamento Participativo; e tornamos nossa Defensoria mais próxima do povo, com uma Ouvidoria Externa dedicada à escuta ativa.

Neste último ano, em que estive à frente da instituição pela escolha de meus pares, compreendi ainda mais profundamente a vontade de transformar cada obstáculo em oportunidade de fortalecimento institucional. Hoje, somos 366 defensoras e defensores públicos comprometidos com a transformação social. Mas o futuro que projetamos exige ainda mais ousadia.

A Defensoria do futuro será cada vez mais acessível, atenta aos novos direitos que emergem, e conectada às pautas da sociedade. A tecnologia, deve ser ferramenta para ampliar nosso alcance, mas sem jamais aprofundar o fosso da desigualdade.

Somos parte essencial da construção de uma sociedade mais justa, o que nos desafia a inovar constantemente, sem perder de vista o que nos faz singulares: o compromisso com as pessoas.

Nossa história prova que somos movidos pela força da coletividade. A Defensoria Pública do Ceará seguirá, com firmeza e sensibilidade, porque a nossa pauta é clara: ampliar direitos, unir pessoas e avançar juntos.