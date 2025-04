Duas almas no espelho

O que você vê no espelho, de fato?

É só aparência, ou algo mais exato?

É o que falam de ti por aí,

ou o que sente, calado, dentro de si?

Tem um rosto que o mundo enxerga,

e outro que o coração carrega.

Um segue firme, no chão que pisou,

o outro se perde no que não ficou.

Duas almas, dançando em ti,

uma quer gritar, a outra fugir.

Você as escuta? Dá atenção?

Ou vive na pressa, na contramão?

Veste sorrisos que nem são teus,

apaga sonhos, esquece os céus.

Mas quando a noite cai, sem voz,

o que resta ali, entre você e nós?

Cuide do que há por dentro, inteiro

não só da casca, do passageiro.

Alma bonita não se disfarça,

floresce só quando se abraça.

Não dá pra viver metade escondido,

com medo do sonho, do não permitido.

Quem nunca ousou se olhar por inteiro,

não sabe o valor de um

passo verdadeiro.

Carregas espelhos por onde andar,

mas quantos deles te fazem parar?

Refletir fundo, sem maquiagem,

ver tua alma, crua, sem imagem.

Já tentou ouvir teu próprio chamado,

em vez de seguir o que é esperado?

Talvez a coragem esteja aí,

bem onde você tentou fugir.

Porque ser quem é - sem moldura,

sem plano-

é ato de amor, é risco humano.

Mas é ali, no caos do sentir,

que mora a paz de quem

escolhe existir.

Então olha no espelho, sem medo,

sem pressa,

aceita tua sombra, tua luz, tu peça.

E lembra: o que vale, no fim

do caminho,

é cuidar de si... sem deixar

de ser destino.