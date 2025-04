José Lima de Carvalho Rocha: Metodologias e resultado na Educação Superior

Foto: Acervo pessoal José Lima de Carvalho Rocha, diretor do Colégio Christus e reitor da Unichristus

As faculdades recebem estudantes com níveis de conhecimento diversificados, o que pode ser verificado, por exemplo, nas notas do Enem. Quando concluem seus cursos, todos eles precisam estar preparados para exercer bem suas profissões; mas, para que isso aconteça, as instituições de ensino superior (IES) necessitam utilizar metodologias pedagógicas eficientes. As IES que recebem alunos que obtiveram notas baixas no Enem devem aplicar condições de aprendizagem bem mais eficientes do que aquelas que recebem alunos com melhor desempenho.

Há muitas formas de propiciar ambientes de aprendizagem, e todas elas necessitam de professores que se importem de fato com a qualidade no ensino superior. É necessário que a instituição se aproprie ou mesmo desenvolva diferentes métodos de ensino, pois eles devem ser escolhidos considerando diversos fatores: o esperado para a aprendizagem dos alunos em cada curso (objetivos de aprendizagem); o conhecimento prévio que cada estudante já traz do ensino básico; a experiência e a qualificação dos professores; o tempo disponível para a aprendizagem; o número de alunos em cada turma, e outras condições.

O Ministério da Educação afere o quanto a faculdade ajudou o aluno a aprender, aplicando o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados (IDD), que compara o desempenho de cada aluno no Enade (prova que fazem ao final do curso) com a nota do Enem, obtida antes de ingressar na faculdade. Se o IDD tem resultado 3, 4 ou 5, significa que o curso ajudou o aluno a se desenvolver; se o IDD apresenta 1 ou 2, indica que o desempenho dos alunos no Enade foi pior do que o esperado.

Nos resultados divulgados pelo MEC em 11 de abril deste ano, dos 13 cursos da Unichristus que foram avaliados, 8 (61,5%) alcançaram a nota máxima no IDD (conceito 5), 4 (30%) obtiveram conceito 4, e apenas 1 curso (8,5%) obteve conceito 3. Com 91,5% de seus cursos classificados com desempenho excelente, a Unichristus demonstra um forte compromisso com a qualidade do ensino, agregando valor à formação de seus alunos.