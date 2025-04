Largue o seu Diego

Se isso aqui é sobre você? Sim, em partes é sobre você, sobre o buraco que ficou em meu peito quando se foi, sobre a falta que a sua presença me faz, mas não somente. Eu dividi os meus fones e as minhas músicas com você. Os meus bares, restaurantes e lugares deixaram de ser meus para tornarem-se nossos. Eu fui a sua vaidade. Mas isso também é sobre mim, sobre eu não precisar de você. Você age como se quisesse destruir tudo o que me compõe e faz de mim quem sou, mas nem você tem todo esse poder. Sim, você foi o bastante para me quebrar, mas eu sou a melhor em juntar os pedaços e me dar uma nova e melhorada versão. Posso dizer-te que a sua postura facilitou a quebra da ligação já que a conexão era com um personagem e não com alguém genuíno. Você sabia onde estava pisando, o que estava nutrindo e que eu iria sim segurar a briga por nós. Você foi leviano, mentiu e me tratou não só com desdém, mas como se eu não houvesse sido um capítulo da tua história. Você foi o meu massacre emocional mais bem acentuado, devo admitir. As ondas do teu caos invadiram a minha pele, os meus ossos e vísceras. Ávida, afundei e naufraguei. Nadei contra a correnteza. Você farejou o meu cheiro de entrega e intensidade e o confundiu com o cheiro de alguém que buscava encontrar se dentro de outro alguém. Todavia, eu não estava perdida porque estava em mim, comigo.