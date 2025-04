Dornieri Lemos Diógenes Pinto Mota: O Avesso da Pele e o puritanismo tupiniquim

Foto: Arquivo Pessoal Dornieri Lemos Diógenes Pinto Mota. Servidor Público do Ministério Público do Estado do Ceará.

A obra O Avesso da Pele do escritor Jeferson Tenório provocou, há um tempo, reações insensatas por suposta "inadequação da linguagem" literária. O romance não tem nada de inapropriado como divulgam, digo comparado a obras da literatura brasileira como O cortiço de Aluísio Azevedo ou Capitães da Areia de Jorge Amado, por exemplo.

Na verdade, os puritanos tupiniquins têm aversão a qualquer tema relacionado às pautas de gênero e sexualidade, principalmente referente ao feminismo e à diversidade sexual por supostamente ofender valores da família, o que subverteria a moral tradicional.

Vale citar trecho da obra Cartas a um Jovem Terapeuta do psicanalista Contardo Calligaris: "As aversões são quase sempre efeitos da repressão. Sinto aversão por algo no outro, quando esse algo desperta ou lembra uma dimensão de mim que quero reprimir ou esquecer".

Nesse sentido, quem repudia a ficção de Tenório deveria marcar uma sessão de terapia para entender melhor os aspectos mais reprimidos da infância e obviamente a relação da repressão dos genitores sobre o sexo e a sexualidade. Proibir a obra literária é falhar no debate público sobre a discriminação, o preconceito racial e as desigualdades sociais, fortemente presentes na sociedade brasileira.

O valor do livro reside nos conflitos sociais dos personagens, não propriamente em alguns poucos verbetes de cunho sexual tão combatidos pelos conservadores de plantão. Ademais, as histórias dos personagens podem proporcionar aos adolescentes brasileiros a discussão de temas atuais sensíveis, como racismo, abandono afetivo e conflitos diversos com o viso de evitar gravidez na adolescência, transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e violência sexual.

O Avesso da Pele retrata personagens humanos e parecidos com cada um de nós, marcados por preconceitos em razão da pele em uma sociedade ainda desigual e com fortes marcas do período escravocrata, resquícios da hierarquia da casa grande pré-1888.

Quem duvida do caráter humanista da obra, convido a ler e tentar entender a dor de cada personagem, pois somente a leitura integral alargará a percepção sobre alguns dos nossos conflitos sociais, como sistema educacional falho, violência policial e racismo.