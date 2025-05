Tales M. de Sá Cavalcante: Livros

"Em 1987, com Ronald Reagan na Presidência dos EUA, o romancista americano Gore Vidal veio a São Paulo para dar uma série de palestras. Tinha um macete infalível para abri-las. Cumprimentava o público, fazia um ar grave e dizia: 'Antes de começar, preciso dar uma informação terrível. A biblioteca do presidente Reagan se incendiou.' Silêncio na plateia. Ele continuava: 'Ambos os livros se queimaram.' Plateia estrondava em gargalhadas. E o arremate: 'O pior é que o segundo ele nem tinha acabado de colorir.' Plateia se dobrava de rir. E só então vinha a palestra." Assim iniciou sua coluna de 29/03/25, na Folha de S.Paulo, o brilhante articulista Ruy Castro.

Para uns, Reagan não foi bom chefe de Estado; para outros, sim, entre os quais me incluo. Creio que Gore Vidal exagerou. E, ao final do artigo, líamos: "[...] preciso dar uma informação terrível. A biblioteca do presidente Trump se incendiou. O livro se queimou. Por sorte, ele já tinha acabado de colori-lo." Nesse caso, o protagonista do gracejo foi adequado. Se o livro ficasse intacto, fosse textual, e não de colorir, o presidente se consideraria mais sábio que o autor, principalmente se escrito por professor de Harvard. Ressalte-se que exceção seria feita se o autor fosse Roy Cohn, guru de Trump. Se o vice-presidente J. D. Vance palpitasse na comparação, seria ainda pior. Este considerou haver sabedoria na afirmação de Nixon quando afirmou: "Os professores são o inimigo."

Ao nos deslocarmos do norte para o sul da América, devemos exaltar um dos mais belos momentos já protagonizados pela juventude cearense no Centro de Eventos. Não era show de um cantor da moda, nem algo nocivo aos adolescentes. Era um espetáculo chamado Bienal Internacional do Livro do Ceará. Lá, jovens de todas as idades alegravam-se por estar perto de Sua Majestade, o Livro.

Parabéns ao Governo do Estado e à Secretaria da Cultura, nas pessoas de Elmano de Freitas e Luisa Cela. Talvez a felicidade de garotas e garotos na Bienal tenha indicado que muitos deles percorreram mais livros do que os citados políticos da América do Norte.